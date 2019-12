VIDEO / Inter, vicepres Flamengo: “Gabigol. Se non chiuderemo entro dicembre…”

Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al rientro dal Mondiale per Club, Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha parlato così del futuro di Gabigol, centravanti in prestito dall’Inter che il club brasiliano vuole acquistare definitivamente: “Non c’è ancora nulla, ma abbiamo avuto un buon incontro: i rapporti sono ancora ottimi. Se non dovesse succedere nulla quest’anno, proveremo a chiudere a gennaio. Proprio come abbiamo fatto quest’anno: non siamo riusciti a fare tutto a dicembre 2018 e abbiamo chiuso a gennaio”.

(Fonte video: Thiago Lima)