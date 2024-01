VIDEO / Il video della Liga spagnola contro la Superlega: “È un inganno”

La Liga del presidente Javier Tebas è da sempre in prima linea contro la Superlega: in questo video le ragioni per cui il massimo campionato spagnolo si oppone a quello che viene definito un sistema "ristrittivo che perpetua pochi club privilegiati ai vertici delle competizioni europee".