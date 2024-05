VIDEO / Lotito, colpo di sonno in Senato: De Laurentiis lo sveglia

Durante le audizioni in Senato dei club della Serie A, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha dovuto fare i conti con un colpo di sonno mentre il presidente del Verona, Maurizio Setti, argomentava il suo discorso. A svegliarlo ci ha pensato De Laurentiis, seduto lì vicino anche se non inquadrato. Lotito però ha negato, facendo capire a gesti che aveva chiuso gli occhi solo per concentrarsi meglio sulle parole di Setti.