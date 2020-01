Presente al Teatro Dal Verme per il ritiro del Premio Brera, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto: “Vincere il campionato? Bisogna assolutamente credere in questa realtà, non siamo qua per fare delle comparse. Certo ci sono avversari agguerriti, però ci sono ancora 18 partite e tantissimi punti a disposizione, cercheremo di farne il più possibile. Opportunità di mercato? Ci sono e le coglieremo“, ha aggiunto il dirigente.