Messi arriva da Rosario. La squadra che lo ha lanciato è il Newell’s e i tifosi del suo ex club sono impazziti quando hanno saputo che il giocatore avrebbe lasciato il Barcellona. Sognano il suo ritorno e per questo hanno provato a convincerlo scendendo direttamente in campo. Tutti impazziti per le strade della città con cori, caroselli, fumogeni e sfilate: sventolano la loro bandiera per propiziare il ritorno del loro caro Leo. Ma ci vorrebbe un miracolo…