Ricardo Quaresma torna in Portogallo: l’esterno lusitano, dopo una lunga militanza al Besiktas, ha accettato la proposta del Vitoria Guimaraes. Grande entusiasmo intorno all’ex Inter, accolto come un vero e proprio re: castello, cavallo bianco e una Mustang (uno dei suoi soprannomi), per una presentazione super.