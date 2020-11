VIDEO / Ranocchia: “All’Inter 10 anni di non vittorie, i media siano più razionali. Su Hakimi…”

“Perché secondo te con l’Inter c’è questo volerla buttare a tutti i costi giù come dici?”. Durante la conferenza stampa pre Borussia Monchengladbach, Andrea Ranocchia ha risposto a questa domanda in vista di una partita che vale una finale per i nerazzurri:

“Perché succeda non lo so. Ma è sempre stato così da quando sono arrivato. Forse perché negli anni precedenti al mio arrivo l’Inter era abituata a vedere trofei e aveva vinto tanto. Sono passati dieci anni di non vittorie quindi c’è anche da pensare che va cambiato il modo di ragionare voi esterni. I media attaccano a volte un giocatore, a volte un altro. Ora ad esempio attaccate Hakimi. Ma è un ragazzo giovane, viene da un campionato diverso, deve ambientarsi con la lingua e modo di vivere. Ogni giorno si parla di caso Hakimi, ma è questo che è sbagliato. All’Inter i giocatori non hanno tempo, devono farsi vedere, ma spesso il pregiudizio è affrettato e esagerato. Le situazioni vanno lette con calma e viste per quelle che sono. Tanti giocatori possono giocare a fare bene, il campionato è lungo. Ci sono tantissime partite, ci sarà spazio per tutti. La cosa che spero succeda è che dai media ci sia più razionalità su quello che si dice e si pensa”.