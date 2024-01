Beppe Sala, nel corso della commissione consiliare a Palazzo Marino, ha presentato il progetto per la ristrutturazione di San Siro

"Siamo qui tutti per spingere le squadre a ripensare un' ultima volta sul valore che c'è nel rimanere nella città di Milano". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso della commissione consiliare a Palazzo Marino in cui è stato presentato il progetto per la ristrutturazione di San Siro dello studio Arco Associati.