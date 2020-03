Anche Alexis Sanchez si allena a casa per mantenersi in forma e seguire i compiti di Conte e il suo staff. L’emergenza coronavirus non ferma il cileno, che ha scelto un modo tutto suo per non perdere il ritmo: palleggiando in giardino in compagnia di Atom e Humber, i due golden retriever a cui è molto affezionato. E, dopo l’allenamento, perché non chiudere con un bicchiere di buon vino e tante coccole?