VIDEO / Solskjaer: “Young? Vedremo cosa succederà a giugno o anche a febbraio. Ci serve finché…”

Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer parla del futuro di Ashley Young. Il giocatore è molto vicino a vestire la maglia dell’Inter. “Young è uno dei nostri, è il nostro capitano e ci sono tante voci che dobbiamo gestire, ma lui è sempre stato molto concentrato e professionale e tutto questo non credo cambierà. Young ha giovato a questo club, quest’anno è stato un ottimo capitano. Vedremo che succederà a giugno o anche a febbraio. se qualcosa cambia parlerò con Young. Non ho tanti giocatori abili e arruolabili in questo momento. Young ci serve finché resta”.