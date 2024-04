VIDEO / Stelle sulle maglie: perché il Bayern ne ha 5 con 33 campionati vinti?

L'Inter si avvicina alla conquista dello scudetto che permeterebbe ai nerazzurri si sfoggiare la seconda stella sulle maglie della prossima stagione. Fu Umberto Agnelli nel 1958 a chiedere per primo alla Federazione di poter applicare sulle divise della Juventus una stella dopo la vittoria del decimo titolo nazionale bianconero. Un'idea che poi è stata copiata all'estero, anche con delle variazioni, come ad esempio in Bundesliga.