VIDEO / Tottenham in Champions? Mourinho rispolvera Calciopoli: “Quell’anno alcune squadre…”

“C’è posto tra le prime 4 per il Tottenham? In Italia, dopo Calciopoli, la Juve fu retrocessa ma altre squadre non andarono in B. Iniziarono la stagione con -10, -6, in relazione al loro coinvolgimento in quei fatti. Alcuni iniziarono con -10, -12, -6, -8. Alla fine della stagione era chiaro quanto le penalizzazioni avessero influito sul campionato di quelle squadre. Io qui ho iniziato con -12, è difficile colmare una distanza di 12 punti ma se restiamo a contatto… Al momento siamo a -3, in qualche ora forse a -6. Dobbiamo provare a rimanere lì, se nella prossima stagione ci sarà la possibilità di ripartire a pari punti, e sarà così, allora sarà un’altra storia. Ma adesso è dura e i giocatori lo sentono. Non è facile ma ci proviamo”.

José Mourinho ha risposto così alla domanda di un cronista in merito alla possibilità che il Tottenham finisca tra le prime quattro in Premier League. Lo Special One ricorda l’anno di Calciopoli, con la Juve in B e squadre come Milan e Lazio penalizzate.