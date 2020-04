VIDEO / Totti: “Calcio a Balotelli? Non ho mai fatto uno scatto così, sembrava avessi il mirino”

Durante una diretta Instagram con il comico Giorgio Panariello, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato dell’episodio del calcione a Balotelli nella gara di Coppa Italia contro l’Inter:

“Con Balotelli c’era un po’ di tutto. Non ho mai fatto uno scatto così, sembra che avevo un mirino. Lui si fermava e ripartiva e mi innervosiva ancora di più. Dopo la terza volta ho detto ora lo fermo io e menomale che non l’ho preso bene. Però mi dispiace perché non sono gesti da fare”.