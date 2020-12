VIDEO / Verona-Inter 1-2: nerazzurri di sorpasso, Lautaro-Skrinar ecco la vetta

VERONA – Non una vittoria scontata. Contro il Verona l’Inter trova la settima vittoria in campionato e si posiziona al primo posto in classifica in classifica in attesa della gara del Milan di questa sera contro la Lazio. Gara di sostanza da parte dei nerazzurri che affrontano con il giusto piglio la squadra di Juric che non gioca la sua gara in maniera sfrontata senza alcun timore.

Gli uomini di Conte scendono in campo con il piglio giusto, gestendo al meglio ogni palla senza mai andare in sofferenza. Meritato il vantaggio realizzato da Lautaro che gira in maniera perfetta su un traversone di Hakimi. Pareggio del Verona su leggerezza di Handanovic che bene si era comportato fino a quel momento. Accusato il pareggio la formazione di Conte si getta a capofitto nella metà campo scaligera trovando il nuovo vantaggio grazie allo stacco imperioso di Skirniar su corner.

