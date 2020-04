VIDEO / Coronavirus, riaprono tante attività ma non in tutte le regioni: ecco cosa e dove

Tornano a funzionare librerie, cartolibrerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Ampliata la lista delle attività produttive consentite: forestali, silvicoltura e informatica. Ripartono anche le attività idrauliche, di manutenzione del paesaggio, il commercio all’ingrosso di carta e cartone. Ok anche ad altre attività conservative e di manutenzione, di gestione dei pagamenti e di pulizia e sanificazione. Per le aziende che non possono lavorare, è consentita la spedizione della merce in giacenza. Restano obbligatori il distanziamento sociale o le mascherine, la pulizia due volte al giorno, il ricambio d’aria, i disinfettanti in prossimità di schermi touch e tastiere.

Gli accessi ai luoghi di lavoro andranno scaglionati: si parte da una persona e due operatori per locali fino a 40mq. Quando possibile, è utile differenziare i percorsi di entrata e di uscita. Regole a parte per Lombardia, Piemonte, Campania e le province emiliane di Piacenza e Rimini dove librerie e cartolibrerie resteranno chiuse.