VIDEO / Cuadrado festeggia il compleanno con Pogba

Entrambi stanno attraversando un momento difficile: Juan Cuadrado, difensore dell'Inter, si è infortunato e ha chiuso anzitempo la sua stagione; Paul Pogba, centrocampista della Juve, è stato squalificato per 4 anni dal Tribunale Nazionale Antidoping. Eppure, ieri sera, non sono mancate le risate in occasione del compleanno del colombiano. Guarda il video postato su Instagram