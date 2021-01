VIDEO FCIN1908 / Preziosi: “Voglio vendere il club, mi piace Lammers. Scamacca…”

All’uscita dall’Assemblea di Lega, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui l’inviato di FCInter1908.it. Le parole del numero uno rossoblù:

“L’Assemblea è andata benissimo come sempre. Le polemiche? Siamo in democrazia, sono ammesse. Mercato con la Sampdoria? Con Ferrero ho un ottimo rapporto, non ho preclusioni. Scamacca? E’ un nostro giocatore, resta con noi e il problema non esiste. Non ho la palla di vetro, non posso sapere cosa succederà. Sono sempre convinto di voler vendere il club, ma lo lascerò con le dovute garanzie. C’è un tempo per iniziare e uno per finire, e credo che sia arrivato il mio momento. Lammers? Ci piace, ne abbiamo già parlato con l’Atalanta. Potrebbero esserci sorprese”.