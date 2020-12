VIDEO / Borussia M-Inter 2-3: Lukaku è una furia, si rivede Hakimi. Sanchez? Quella palla sanguina

MONCHENGLADBACH – C’è tutto nei 90 minuti di Borussia Mönchengladbach- Inter. C’è carattere, c’è determinazione, c’è sfortuna, c’è affanno, c’è Romelu Lukaku, ci sono i tre punti sperati alla viglia. I nerazzurri superano i padroni di casa al termina di una gara al cardiopalma che li ha visti in vantaggio, poi recuperati, li ha visti prendere il largo, toccare il fondo e risorgere.

L’Inter torna a ruggire in Champions, lo fa alla quinta partita del girone, lo fa quando era con l’acqua alla gola, quando solo un risultato poteva alimentare le speranze, e lo fa con il carattere giusto e il gioco richiesto. Conte rimodella l’Inter, via il trequartista e si torna all’antico con l’uomo davanti la difesa, l’Inter gira e gioca, gioca bene, stordisce i padroni di casa e al vantaggio di Darmian seguono occasioni dilapidate da Lautaro. Lukaku scende in campo alla sua maniera e si carica i nerazzurri sulle spalle, secondo e terzo gol di potenza pura, poi Plea prova a rovinare la festa ma questa volta il VAR sorride ai nerazzurri che portano a casa l’inter posta in palio.

Tutto rimandato all’ultima giornata del girone contro lo Shakthar, con gli occhi puntati al Bernabeu