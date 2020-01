L’Inter sogna Christian Eriksen: il danese rappresenterebbe la svolta per il centrocampo di Conte. Grande capacità di inserimento e grande piede per il fuoriclasse del Tottenham, come dimostra questo gol all’Everton.

Everton-Tottenham 2-6

Marcatori: 21′ Walcott (E), 27′ e 61′ Son (T), 35′ Alli (T), 48′ Eriksen (T), 51′ Sigurdsson (E), 74′ Kane (T)