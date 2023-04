VIDEO / Inter-Benfica 3-3: Barella, Lautaro e Correa. Colpi da euroderby in semfinale

L'Inter centra la semifinale di Champions dove affronterà il Milan per un euroderby che non farà chiudere occhio ai tifosi per i prossimi giorni. I nerazzurri amministrano il vantaggio del'andata contro il Benfica chiudendo sul 3 a 3 dopo un...

L'Inter centra la semifinale di Champions dove affronterà il Milan per un euroderby che non farà chiudere occhio ai tifosi per i prossimi giorni. I nerazzurri amministrano il vantaggio del'andata contro il Benfica chiudendo sul 3 a 3 dopo un parziale di 3 a 1. Per i nerazzurri apre le danze Barella, poi Lautaro riporta in vantaggio l'Inter e Correa fissa il risultato.