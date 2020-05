Dopo aver ufficializzato il suo store sul sito web di Suning, l’Inter ha reso noto anche il suo sbarco su Tmall. Tmall è un sito di e-commerce in lingua cinese per la vendita al dettaglio online business-to-consumer, derivato da Taobao, gestito in Cina da Alibaba Group. Ecco il video di presentazione dell’AD Antonello e di alcuni giocatori.