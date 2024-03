Così il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando con i cronisti a margine di un evento all'università Bocconi per i primi 40 anni di Affari&Finanza.

"La settimana scorsa sullo stadio abbiamo incontrato Webuild sulla situazione attuale dello Stadio di San Siro e sulle ipotesi di lavoro che non fermino le partite, se non in maniera minima. In settimana intendo incontrare Webuild e le squadre per fare il punto con loro. Al di là di certe dichiarazioni, io penso che se produciamo un buon progetto, con un buon restyling non costosissimo, io credo a loro interessi". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando con i cronisti a margine di un evento all'università Bocconi per i primi 40 anni di Affari&Finanza. "Anche per i milanesi questa è una storia infinita e bisogna uscirne, e poi c’è un problema di conti del Comune e quindi devo cercare una vendita per il futuro, o depaupero un patrimonio. Quindi in settimana li incontriamo", aggiunge. Guarda il video