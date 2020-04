Alessandro Del Piero, in chat con Totti, torna sul mancato rigore di Juve-Inter del 1998. E ridendo, di fatto, conferma come fosse rigore evidente. “Sfondamento, è na roba…capisco perché l’arbitro non l’ha fischiato”, ha detto ridendo Del Piero. Praticamente ammettendo il torto subito dai nerazzurri.

(Fonte: Twitter @annarosacosta)