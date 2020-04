VIDEO / Cambiasso: “Sogno di allenare. L’Inter? Spero non mi chiami Zanetti perché…”

Ha sempre voluto allenare e vorrebbe farlo. Cambiasso, in diretta social con Zanetti, ha parlato della sua passione per la panchina. Sogna di fare il tecnico e spiega le sue motivazioni. Poi parla di un suo possibile approdo sulla panchina dell’Inter. «La gente interista dice Pupi, portalo sulla nostra panchina. Quello che non sapete è che chi ti assume spesso è quello che ti manda a casa. Quindi spero non sia Javi, per il rapporto che abbiamo». Un momento emozionante anche questo come tanti vissuti durante questa quarantena. E che apre ai bei ricordi e a speranze future.