VIDEO / Zanetti-Cambiasso, racchetta in mano: Javier sfida a padel il Cuchu e la Schiavone

Magari (anzi, sicuramente) i risultati non saranno gli stessi di quelli ottenuti sul campo da calcio, ma Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso hanno dimostrato di saperci fare anche con la racchetta. Come testimoniato dal video, infatti, l’attuale vicepresidente dell’Inter ha sfidato in una partita di padel il compagno di mille battaglie, in squadra, tra l’altro, con una compagna d’eccezione come l’interista Francesca Schiavone. Una che, certamente, con la racchetta in mano ci sa fare un po’ di più…