CdS – Alonso, a queste condizioni Inter è da escludere. Acuna, ecco l’offerta nerazzurra

Marcos Alonso è uno degli esterni individuati da Conte per la sua fascia. Il giocatore è ai margini del Chelsea, non giocherà in Fa Cup contro il Nottingham Forest ma la richiesta resta alta. E fuori dalla portata dell’Inter. Per quella cifra, che si aggira attorno ai 35 mln, non è da considerare il suo arrivo a Milano. L’altra pista porta ad Acuna, calciatore dello Sporting Lisbona. Per lui sono stati richiesti venti mln e l’offerta dell’Inter è invece un prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 mln.

(Fonte: Corriere dello Sport)