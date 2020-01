Politano, l’Inter ci riprova col Napoli per Llorente. Capitolo esterno: Alonso caro, si valuta…

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è anche Matteo Politano. L’esterno non rientra nei piani di Conte e il club sta cercando una soluzione per il giocatore. Queste le principali mosse di mercato secondo Repubblica:

“Dopo avere tentato di darlo alla Roma in cambio di Spinazzola, l’Inter prova a scambiare Politano con il Napoli per Llorente. Altra operazione in uscita riguarda Gabigol, miglior giocatore sudamericano secondo El Pais. Il Flamengo, che lo aveva in prestito fino al 31 dicembre, vuole riscattarlo. Quanto ai rinforzi, svanito Kulusevski, l’Inter punta su Vidal, in causa col Barça per il pagamento dei bonus. Ma l’allenatore Valverde frena: «Da qui non parte nessuno». E il cileno posta su Twitter cuori blaugrana. Vidal può spostare gli equilibri per lo scudetto: sul tema, la speranza dell’Inter è identica al timore della Juve. Altra partita difficile riguarda Eriksen, in scadenza a giugno col Tottenham. Per portarlo via a gennaio servono 20 milioni. Lui ne vuole una decina netti a stagione. Le concorrenti sono Psg e Real. Più abbordabile l’esterno che manca: se Alonso del Chelsea è caro, si valuta l’alternativa Darmian”.