TS – Inter su Alonso e Palmieri, ma il Chelsea spara altissimo: sale l’offerta per Acuna

Potrebbe spingersi fino a 12 milioni l’offerta dell’Inter per Acuna, ma non è detto che basti. TuttoSport spiega: “Cifra che rischia di essere ancora lontana da quella richiesta dallo Sporting che valuta il suo giocatore circa 20 milioni. Insomma, c’è ancora distanza, ma sicuramente inferiore rispetto a quella che rischia di non essere mai colmata col Chelsea per arrivare a uno fra Marcos Alonso o Emerson Palmieri . I due esterni mancini, voluti a Londra proprio da Conte quando allenava i Blues, sono entrambi sul taccuino di Marotta e Ausilio , anzi, sono i primi due nomi della lista (in pole lo spagnolo), ma il Chelsea non intende fare né sconti, né tanto meno favori a Conte dopo la causa intentata e vinta dal tecnico nei mesi scorsi per la separazione dell’estate 2018. Il Chelsea per Alonso, terza scelta di Lampard per il ruolo di esterno sinistro e impiegato raramente in negli ultimi due mesi, ed Emerson chiede 40 milioni. Più semplice arrivare a Kurzawa , in scadenza del Psg, ma meno intrigante”.