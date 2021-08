L’Inter non ha dimenticato l’assalto ad un attaccante per sostituire Pinamonti

Il calciatore sembra destinato alla partenza e il club nerazzurro dovrà trovare un sostituto

Non solo la fascia e il dopo Hakimi . L'Inter dovrà dare l'assalto ad un attaccante per sostituire Pinamonti . Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport. Si riferisce al fatto che i nerazzurri stanno lavorando su Nandez ma guardano anche ad una soluzione con un quinto di destra puro. Alla corte di Inzaghi potrebbero arrivare dunque due calciatori, ma è ancora da capire quale sarà la pista sulla quale Marotta ed Ausilio affonderanno il colpo.

Senza però dimenticare l'assalto all'attaccante che dovrà sostituire l'attaccante italiano che nella scorsa stagione è rimasto alla corte di Conte, ma non ha trovato troppo spazio. Per lui si pensa quindi ad una possibile cessione in prestito in un club che gli permetterebbe di giocare di più. L'Inter quindi troverà un'altra soluzione in attacco e a proposito il quotidiano sportivo conclude così: "Peccato che manchino i soldi da spendere...".