Lautaro, no dall’Inter a questo scambio. “Pinamonti-Empoli? Uno solo il nodo”

Il punto sul mercato nerazzurro da La Gazzetta dello Sport: diverse le operazioni calde, in entrate e in uscita

Continua il lavoro dell'Inter sul mercato per regalare a Simone Inzaghi l'organico il più competitivo possibile per difendere lo scudetto conquistato la scorsa stagione. Questo il punto sulle principali trattative in casa nerazzurra da La Gazzetta dello Sport: "Lavori ai fianchi dell'Inter per regalare Bellerin, che con Nandez darà forza e qualità al gioco, a Inzaghi. Rispedita al mittente un'offerta dei Gunners per uno scambio Lautaro-Lacazette. Poi ci sarà da sfoltire la rosa, trovando un'intesa con il Cagliari per Nainggolan e con l'Empoli per Pinamonti: c'è però il nodo ingaggio, l'Inter dovrebbe contribuire con il club di Corsi".