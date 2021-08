CdS – Nandez-Inter si complica. Giulini prende tempo: soluzione scambio?

Il calciatore ha rinviato il suo rientro in Sardegna "ma dopo ieri qualcuno sta storcendo il naso". Oggi un nuovo contatto tra club

Se da un lato l'infortunio di Rog può accelerare la trattativa per l'arrivo di Nainggolan al Cagliari, dall'altro potrebbe rallentare l'arrivo di Nandez all'Inter. Il calciatore ha rinviato il suo ritorno in Italia, spiega il Corriere dello Sport, pensava che nel frattempo i due club avrebbero trovato una soluzione per il suo trasferimento a Milano e che sarebbe potuto sbarcare direttamente in città per fare le visite mediche.