Big su Barella. Trattenerlo non scontato: Nicolò ha dato una comunicazione fortissima all’Inter

Le grandissime prestazioni di Nicolò Barella non sono passate inosservate ai colossi d’Europa, che guardano con attenzione al rendimento del centrocampista dell’Inter. La sontuosa partita giocata contro la Juventus, poi, è stata una vera e propria consacrazione per l’ex Cagliari, ora nel mirino, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, di Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco.

Ma Barella, che ha il cuore dipinto di nerazzurro, è stato chiarissimo con l’Inter. Si vede bandiera interista, come Facchetti e Zanetti. I tifosi dell’Inter possono stare tranquilli:

“ Il Barcellona ci ha provato in estate e, dopo le elezioni, si rifarà vivo. Il Real Madrid si è fatto avanti dopo l’assist di tacco a Valdebebas. Il Bayern Monaco ha già spedito messaggi. Il futuro nebuloso dell’Inter impedisce di prevedere quanta forza avrà per trattenerlo. Di sicuro il cuore di Nicolò, che adorava Stankovic e domenica ha cavalcato come Berti, è nerazzurro e si vede bandiera, alla Facchetti o alla Zanetti“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)