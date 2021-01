Inter, mossa Suning per ‘strappare Milano’ al Milan: c’è il nuovo logo. Ma una cosa resta sacra

Da ieri, nel mondo Inter, non si parla d’altro. Oltre alla proprietà, i nerazzurri potrebbero presto cambiare anche il proprio logo. Il prossimo 9 marzo, giorno del 113° compleanno della società, infatti, verrà lanciata la campagna ‘Inter Milano’. Una mossa di Suning indipendente dalle vicende societarie e che avrà lo scopo di lanciare il nuovo stemma del club. Scrive la Gazzetta dello Sport:

““Inter Milano”, nuova denominazione per i mercati e non solo, è un modo di legarsi a una città moderna e vitale. Ammicca al nome inglese che all’estero si associa ai nerazzurri —“Inter Milan”, Inter Milano appunto –, e punta a strappare simbolicamente la leadership cittadina ai cugini. Un nuovo brand come biglietto da visita per presentarsi al mondo là fuori senza giri di parole”.

“Ed è una questione commerciale, emozionale, non certo pratica: per questo, mai è stato in discussione un improponibile cambio di ragione sociale. Se il “Football Club Internazionale Milano” dei padri fondatori è sacro, “IM” (da leggersi come “I am”, io sono) è un progetto a 360° che ridisegna i confini nerazzurri. Non più solo pallone, ma entertainment“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)