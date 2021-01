Big su Barella, ma l’Inter ha un piano chiarissimo: “Non solo bandiera, c’è una grande novità”

La sfida è aperta. Se c’è qualcuno che ricorda, negli ultimi anni, una partita perfetta disputata da un giocatore dell’Inter come quella giocata ieri sera da Nicolò Barella, ce lo faccia presente. Magari ci riuscirete, ma non sarà impresa facile. Perché se la squadra di Antonio Conte ha letteralmente surclassato la Juventus di Andrea Pirlo nello scontro diretto di San Siro è anche e soprattutto per meriti del centrocampista nerazzurro, assolutamente sontuoso. Per lui si sono sprecati elogi: “Erede di Berti”, “miglior centrocampista italiano”, e via dicendo.

Quel che è certo, è che Barella è diventato insostituibile, un giocatore imprescindibile. Un pilastro di questa Inter. E di quella che verrà. Perché le sue qualità hanno varcato i confini italiani, e sono ora riconosciute anche a livello internazionale. Tante big europee, infatti, si sono accorte di lui e sarebbero pronte, secondo quanto riporta calciomercato.com, a strapparlo all’Inter. Che, però, sembra avere altri piani:

“Sarà il cuore del campione, assemblato diversamente dagli altri. In Europa e nel mondo si sono tutti accorti di lui e delle sue qualità, Barella è un profilo riconosciuto a livello internazionale, ma l’idea dell’Inter è quella di farne il capitan futuro. Quando trovi un tesoro devi tenerlo stretto e in viale della Liberazione avevano capito bene già tanto tempo fa cosa sarebbe diventato quel calciatore arrivato dalla provincia“, si legge.

