Bellanova, l’Inter non eserciterà il riscatto dal Cagliari. Ma c’è un piano per trattenerlo

Per Bellanova 22 presenze e 1 assist con la maglia dell'Inter in stagione: i nerazzurri tratteranno con il Cagliari

Arrivato a inizio luglio in prestito con diritto di riscatto, Raoul Bellanova ha collezionato 22 presenze con la maglia dell'Inter, trovando spazio via via crescente nel corso della stagione, come testimoniato anche dal suo ingresso, negli ultimi minuti di partita, contro il Manchester City nella finale di Champions di Istanbul.