Ds Cagliari: “Bellanova? Parliamo con l’Inter, rapporti solidi. Il riscatto…”

Dialoghi in corso tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova: ecco le dichiarazioni del direttore sportivo dei sardi

Come appreso da FcInter1908, l’Inter vuole riscattare Raoul Bellanova . La dirigenza nerazzurra sta dialogando col Cagliari per l’esterno, reduce dalla prima stagione a Milano. Nereo Bonato , direttore sportivo dei sardi, ha parlato oggi a Radiolina anche del futuro di Bellanova.

“Stiamo parlando con l’Inter per capire la situazione. Le compartecipazioni sono le prime scadenze a cui dovremo far fronte. La prossima settimana, avendo sotto mano la situazione dei tesserati del Cagliari, faremo le valutazioni del caso con il mister e con la proprietà, avendo le idee ben precise per ripartire. Se Bellanova è più vicino al Cagliari o all’Inter? I rapporti con l’Inter sono solidi e importanti per cui non è detto che la data di scadenza sia vincolante. Contropartite o solo cash nell’affare Bellanova? Stiamo facendo una valutazione a 360°. C’è sicuramente un interesse economico ma ci potrebbe anche essere eventualmente un interesse tecnico ma questi sono argomenti futuri”.