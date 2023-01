Inter, c’è un nome nuovo per il 23-24. Biasin conferma: “Notizia vera”

Nelle scorse è emerso un nome nuovo per il mercato dell'Inter in vista della prossima stagione: Biasin conferma le indiscrezioni

Nelle scorse è emerso un nome nuovo per il mercato dell'Inter in vista della prossima stagione. Un nome utile per la difesa e che bene ha fatto in questa prima parte di stagione con la maglia del Torino. Parliamo di Perr Schuurs, centrale olandese prelevato in estate dall'Ajax. A confermare le indiscrezioni è Biasin, che scrive: