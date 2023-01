Skriniar in scadenza, l’Inter mette gli occhi su Schuurs: la posizione del Torino

Schuurs in questo momento è considerato dall’Inter uno dei migliori prodotti in azione in Italia, se non già il migliore, nel rapporto qualità/prezzo

Dopo aver inseguito a lungo Bremer prima di perderlo a favore della Juventus, l'Inter torna a mettere nel mirino un difensore del Torino. Si tratta di Perr Schuurs, classe '99 che i granata hanno prelevato in estate dall'Ajax. "Schuurs non è l’unico difensore nella cesta degli obiettivi, in considerazione del più che probabile addio di Skriniar in scadenza a giugno (lo vuole il Psg: e finora Marotta non lo ha convinto nemmeno mettendo sul tavolo uno stipendio da 6-7 milioni). Escludendo ovviamente i big ultracostosi, Schuurs in questo momento è considerato dall’Inter uno dei migliori prodotti in azione in Italia, se non già il migliore, nel rapporto qualità/prezzo. Un’occasione potenzialmente d’oro", spiega Tuttosport che sottolinea come il Torino chieda 25 mln di euro per il cartellino dell'olandese.