Nel suo editoriale su TMW, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza su un aspetto importante in vista del mercato estivo dell'Inter. Ecco le sue parole sulla presunta pista Zirkzee per i nerazzurri: "L’Inter a differenza del Milan non sta pensando a Zirkzee. L’unica possibilità di vedere un altro grande attaccante nella rosa di Inzaghi passa dalla cessione di uno tra Thuram e Lautaro, cosa che non è nella testa dei dirigenti e - al momento- neppure dei giocatori", si legge.