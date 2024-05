Colpo finanziato dai prestiti

Il Cagliari, qualora si salvasse, difficilmente non riscatterebbe Oristanio per 4 milioni, lo stesso si può dire per il Brest che oggi sogna addirittura la Champions (è terzo in Ligue 1) anche grazie a Satriano (30 presenze di cui 18 da titolare): non dovrebbe essere un’impresa convincere il club a tenerselo oppure trovare qualche altro estimatore. Lo stesso si può dire di Zanotti che a San Gallo ha giocato 28 partite, tutte da titolare, nel campionato svizzero e che è uno dei punti di forza dell’Under 21 azzurra. Buon ultimo Vanheusden che è in prestito allo Standard con opzione di acquisto a 7 milioni: ha giocato 21, tutte da capitano, ed è difficile che non rimanga nel club dove è destinato a diventare una bandiera", si legge.