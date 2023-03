Biasin: “Panchina Inter? Inzaghi può ancora restare. Secondo me Conte ha un’idea precisa”

"Conte è arrivato alla rottura con il Tottenham perché non ce la faceva più, voleva stare con la sua famiglia. Io credo che al momento lui stia pensando a uno stacco dal mondo del calcio. Ma se anche fosse a disposizione, perché l'Inter dovrebbe tornare a un qualcosa di due anni fa? Non avrebbe senso. Per me Inzaghi ha tutte le carte per guadagnarsi la riconferma. Per me non è ancora segnato il suo destino: può dimostrare, soprattutto ad aprile, di essere in grado di gestire questa Inter".