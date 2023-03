Inter, la bacchetta passa a Brozovic. Torna il vecchio regista: occasione d’oro per Marcelo

Con l'infortunio di Calhanoglu, tocca di nuovo al croato in cabina di regia. Brozovic può ricordare a tutti quanto era importante per l'Inter

Andrea Della Sala

Prima Brozovic con la Croazia, ora Calhanoglu con la Turchia. Inzaghi sembra avere una maledizione in atto per quanto riguarda il regista dell'Inter. Toccherà ora a Brozovic ritrovare quel ruolo fondamentale che aveva nell'Inter e soprattutto quella condizione fisica in grado di consentirgli di prendere per mano i nerazzurri.

"Per l’Inter è come un brutto deja-vù, sei mesi dopo il primo. Cambiano i protagonisti, non il momento della squadra. Ed è per questo che oggi Simone Inzaghi spera almeno in un finale diverso rispetto a quello di settembre. Allora, il faro Marcelo Brozovic tornò dai match con la Croazia con un problema muscolare, proprio nel bel mezzo della prima crisi stagionale nerazzurra. Il croato rimase fuori a lungo, ma quello stop fu una sliding-doors per l’ascesa al trono di Hakan Calhanoglu. Ecco, il problema oggi è inverso: Calha è diventato un giocatore insostituibile per questa Inter, talmente importante nel suo modo di guidare la squadra e dipingere calcio, che lo stesso Brozovic è diventato negli ultimi mesi una alternativa al turco", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi comincerà a lavorare per reinserire Brozovic al centro del sistema Inter. Non una cosa complicata di per sé, visto che fino allo scorso settembre Brozo è stato il centro di gravità della sua Inter. Ma le recenti prestazioni del croato non sono state in linea con la sua storia recente in nerazzurro. Ora Marcelo ha l’occasione di riprendersi l’Inter, di ricominciare a dettare tempi di gioco e di pressione. Contro la Fiorentina e contro la Juve in Coppa Italia, Brozo tornerà il faro nerazzurro e chissà che non riesca a ricordare al popolo nerazzurro il perché a lungo è stato considerato un intoccabile. Inzaghi ci conta, ma poi potrebbe pure pensare di concedere spazio ad Asllani a Salerno il prossimo sabato, ultimo impegno di A prima del Benfica. Quel giorno si saprà di più sul recupero di Calha, ma intanto avere Brozo motivato e in palla potrebbe essere un’ottima ancora di salvataggio", aggiunge il quotidiano.