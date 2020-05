Post-Lautaro, Inter scatenata: sì a Werner e Mertens, ma è pronto il blitz per il vero sogno di Conte

Lautaro Martinez sembra sempre più sulla via di Barcellona. E, dovesse avverarsi questo scenario, l’Inter non vorrebbe farsi trovare impreparata ed è al lavoro per sostituire eventualmente il Toro con nomi di livello assoluto. E se quello per Dries Mertens può dirsi un affare in chiusura, ora i nerazzurri hanno puntato un altro parametro zero di lusso, per cui Conte stravede: Edinson Cavani. “L’uruguaiano – scrive La Gazzetta dello Sport -, classe 1987 come Mertens, è in scadenza con il Paris Saint Germain e spera ancora in un rinnovo in extremis. Ma se arriverà la separazione, l’Inter – che aspetta il riscatto Psg di Maurito Icardi e si mantiene ferma sui 70 milioni da versare – è pronta a fare il blitz, ridiscutendo per prima cosa i 12,5 milioni netti che il Matador guadagna a Parigi.

Nel ballo dei centravanti dell’Inter di domani, di certo non si perde di vista il nome di Timo Werner, legato ovviamente all’uscita di Lautaro. Il 24enne tedesco, il preferito di Conte per sostituire il numero 10 argentino, flirta da tempo con il Liverpool di Klopp, in più adesso anche il Barcellona ha fatto un sondaggio con i suoi agenti, magari solo per mettere fretta al Toro nerazzurro. In questo scenario, la dirigenza dell’Inter sa che giocare d’anticipo potrebbe essere decisivo nella corsa al centravanti del Lipsia, 27 gol in 36 partite stagionali. Klopp insiste per avere il suo connazionale ma i Reds in versione coronavirus al momento non hanno fatto il passo decisivo. Definire l’affare Lautaro servirebbe per avere i 50-60 milioni necessari per portare Timo a Milano”.