Inter, colpo top in arrivo! Bucchioni conferma: “Giocatore convinto, siamo ai dettagli”

L’Inter è davvero ad un passo da Dries Mertens. Il belga si libererà a parametro zero dal Napoli il prossimo luglio e il club nerazzurro è ormai deciso a prenderlo. E dopo l’indiscrezione del Corriere dello Sport, anche Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per TMW, spiega come l’affare per il belga sia ormai in dirittura d’arrivo: “L’Inter dovrebbe aver convinto Mertens a far coppia con il suo connazionale Lukaku. Siamo ai dettagli e il belga in scadenza con il Napoli arriverà comunque, anche se Lautaro dovesse restare”.