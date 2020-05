Inter-Werner, arriva la grande novità forse decisiva. Scenari cambiati: “La clausola…”

Timo Werner è uno dei primi nomi sulla lista dell’Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez con destinazione Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe una grossa novità riguardante la clausola che potrebbe liberare l’attaccante tedesco dal Lipsia. Il quotidiano, infatti, riferisce che il valore della suddetta clausola, attualmente fissato a 60 milioni di euro, potrebbe abbassarsi a 50 milioni nel caso in cui il club della Red Bull non vincesse la Bundesliga. Ma non è tutto:

“Con Mertens, quindi, Conte avrebbe già il partner giusto da affiancare a Lukaku. Ma è chiaro che due top non basterebbero per essere competitivi ai massimi livelli (…). Il vero sostituto di Lautaro, oltre che il grande colpo in attacco, però potrebbe essere Werner (…). Nel suo contratto è inserita una clausola, dal valore variabile. Ad esempio, scenderebbe da 60 a 50 milioni di euro nel caso in cui il Lipsia non vincesse il campionato. Occhio, inoltre, alla scadenza, visto che non sarebbe più valida dopo la metà di giugno“.

(Fonte: Corriere dello Sport)