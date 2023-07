Sky – Bonucci non rientra più nei piani di Allegri: fuori rosa e sul mercato

Leonardo Bonucci non rientra più nei piani della Juventus ed è ufficialmente sul mercato. I dirigenti della società bianconera, Manna e Giuntoli, lo hanno raggiunto in Toscana per comunicargli la decisione presa in accordo con Massimiliano Allegri. Il difensore della Nazionale italiana non rientra nei piani tecnici e per questo sarà ceduto e non si allenerà con la squadra, come McKennye, spiegano a Skysport.