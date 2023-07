GdS – Bonucci messo fuori rosa alla Juventus: è una scelta tecnica

Ulteriori dettagli sono arrivati poi dal sito di Gazzetta: "Leonardo Bonucci è fuori rosa: lunedì si presenterà alla Continassa ma non si allenerà col gruppo Juventus, non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti e non indosserà la maglia bianconera nel suo ultimo anno di contratto con la Juve. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi: secca e diretta, in un incontro in presenza che è avvenuto nel tardo pomeriggio. Nella sua residenza estiva, in Toscana, dove da un paio di settimane ha ripreso ad allenarsi, si sono presentati Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna: il capitano è fuori dal progetto del club per scelta tecnica.