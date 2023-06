Sky – Brozovic, Inter e Al-Nassr vicini a quota 24/25 mln: si attende fumata bianca

L’Al-Nassr è a Milano per Marcelo Brozovic: accordo vicino e poi ci sarà la fumata bianca. L'Inter accelera per Davide Frattesi

L’Al-Nassr è a Milano per Marcelo Brozovic . Il club saudita vuole chiudere e l’accordo con l’Inter è ormai a un passo. Secondo Sky Sport, le due società sono vicine alla chiusura a quota 24/25 milioni di euro per il cartellino del centrocampista croato.

Ora si attendono gli ultimi dettagli e poi ci sarà la fumata bianca per il passaggio di Brozovic all’Al-Nassr. L’Inter sta già lavorando per sostituire Brozo con Davide Frattesi, prima scelta per rinforzare la mediana nerazzurra (qui le parole dell’ad del Sassuolo Carnevali).