Romano: “Brozovic, ore decisive: Al-Nassr a Milano per chiudere. Le cifre”

Il club saudita è a Milano per chiudere l'affare Marcelo Brozovic con l'Inter: cosa manca per l'addio del centrocampista

Sono ore caldissime per l’addio di Marcelo Brozovic all’Inter. L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha aggiornato così sul futuro del centrocampista croato. “Ore decisive per il futuro di Marcelo Brozovic.

La delegazione dell’Al-Nassr è a Milano per chiudere l’affare a 23/24 milioni di euro con l’Inter e poi ottenere il via libera definitivo dal giocatore. L’affare ora dipende da Brozovic. L’Inter vuole Frattesi per sostituirlo”, si legge.