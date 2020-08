CorSera – Brozovic, lacrime di coccodrillo. Basta perdoni, Inter stufa: proverà a venderlo

Ieri sera era in campo regolarmente, ma quella di Bergamo contro l’Atalanta potrebbe anche essere stata l’ultima partita in Serie A con la maglia dell’Inter per Marcelo Brozovic. O, almeno, questo è nei piani del club nerazzurro che, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, sarebbe ormai stufo dei comportamenti extra campo del centrocampista croato. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“A luglio lo si è visto più con i carabinieri che con i compagni di squadra (…). «Epic Brozo» aveva giurato ai tifosi: «Solo acqua d’ora in poi». Nella borraccia però continua a mettere altro. Brozo chiede sempre scusa. Lacrime di coccodrillo (…). Di certo l’Inter proverà a venderlo. Troppe promesse tradite. L’anno scorso portò lo spogliatoio vicino all’esplosione per i continui litigi con Icardi. Partito l’altro croato, Ivan Perisic con cui faceva coppia fissa, Brozo non coltiva grandi amicizie in spogliatoio (…). Oggi il tempo del perdono è finito, l’addio è l’opzione migliore, soprattutto per l’Inter che non ne può più“.

(Fonte: Corriere della Sera)